HGウルトラマン　バルタン星人　5点セット

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商品詳細
HGウルトラマンシリーズバルタン星人 ５種になります。バラ売りは致しません。商品は自立しません。開封済みの中古品ですが目立ったキズや色褪せ等はありません。少々ベタつき感のある品もございます。
http://narcologia.ru/goods/stepchild238852.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual278746.html
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