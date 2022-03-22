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HGウルトラマン　バルタン星人　5点セット
商品番号 W93412256243
商品名

HGウルトラマン　バルタン星人　5点セット
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HGウルトラマンシリーズバルタン星人　５種になります。バラ売りは致しません。商品は自立しません。開封済みの中古品ですが目立ったキズや色褪せ等はありません。少々ベタつき感のある品もございます。
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