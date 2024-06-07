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青磁貫入 抹茶碗 西灶 （ 西竃 ）作 茶道具 茶器 緑貫入 茶碗 美品 です
商品番号 X16892232905
商品名

青磁貫入 抹茶碗 西灶 （ 西竃 ）作 茶道具 茶器 緑貫入 茶碗 美品 です
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 6,348 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青磁貫入抹茶碗西灶（西竃）作茶道具茶器緑貫入茶碗美品です。サイズ：径12.6ｃｍ　高さ　7.8ｃｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　茶器　緑茶　抹茶碗　茶碗　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具#青磁貫入茶碗#青磁_貫入_抹茶碗#青磁貫入#緑貫入#西灶#西竃#青磁#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗カラー...ブルー種類...茶道具
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