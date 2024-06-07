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- 青磁貫入 抹茶碗 西灶 （ 西竃 ）作 茶道具 茶器 緑貫入 茶碗 美品 です
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商品詳細
青磁貫入抹茶碗西灶（西竃）作茶道具茶器緑貫入茶碗美品です。サイズ：径12.6ｃｍ 高さ 7.8ｃｍ.自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 茶器 緑茶 抹茶碗 茶碗 アンティーク わび さび 釉薬 窯元 茶道具#青磁貫入茶碗#青磁_貫入_抹茶碗#青磁貫入#緑貫入#西灶#西竃#青磁#茶碗#茶道具#茶器#茶入#抹茶#抹茶茶碗カラー...ブルー種類...茶道具
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