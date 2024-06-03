

作者不詳/浮世絵美人画/美人図/掛軸/名家伝来/AC-669 - 絵画/タペストリ 作者不詳/浮世絵美人画/美人図/掛軸/名家伝来/AC-669 - 絵画/タペストリ



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【参考】作者不詳【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は時代感あり、全体に多数の汚れシミ、折れ、巻シワなどあります。状態は非常に悪いです。表装は左柱に１ヶ所の欠損あります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 184㎝×幅 52㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。