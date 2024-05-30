ハイキュー‼︎ ロング缶バッジ　牛島若利セット

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ハイキュー‼︎ロング缶バッジ 牛島若利セット初回box購入特典とのセットで販売バラ売り不可傷ありのため、お写真を確認いただいた上で、ご購入いただきますようお願いいたします。暗所にて保管をいたしておりましたが、素人の自宅保管のため、神経質な方は購入をお控えください。中古品である事をご理解いただきご購入いただきますようお願いいたします。