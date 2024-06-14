■モズライト Mosrite エレキ用ハードケース！

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モズライトMosriteエレキ用ハードケースです。目立つキズとかへこみ等はありませんが取っ手ハンドル横に破れ補修跡あります。状態は写真でズームアップして確認お願いします。写真のギターは付きません。モズライトをお持ちでハードケースをお探しの方是非この機会にどうぞ！あなたのモズライトを大切に末永く守ってくれる頑丈でカッコいいMOSRITEハードケースです！カギが付きます。 ●配送は宅急便着払いで。簡易包装にてお送りします。何か見落としや見解の相違等があるかもしれませんが現品優先にてお願いいたします