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チェ・ゲバラ　6分の1フィギュア
商品番号 D19081643329
商品名

チェ・ゲバラ　6分の1フィギュア
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6エンターベイ　チェ・ゲバラガラスケースに飾ってあったので目立った汚れはありませんが、劣化によるジャケットが剥がれている部分があります。パーツの葉巻を紛失してしまっています。ご了承ください。その他のパーツは揃っています。
http://narcologia.ru/goods/scissoring97096.html
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