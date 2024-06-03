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ハイキュー 青根高伸 ぬいぐるみ まとめ売り
商品番号 M98018759943
商品名

ハイキュー 青根高伸 ぬいぐるみ まとめ売り
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 5,599 円
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商品詳細

ハイキュー青根高伸ぬいぐるみまとめ売り・にとたん2点・もちもちマスコット1点・のるキャラマスコット3点(1点開封済み)のるキャラは全てタグ付きです。発売から日数が経過しておりますので、小さな汚れやほつれなどあるかもしれません。細かな状態が気になる方は購入をお控え下さい。即購入OKです(プロフィールをご確認下さい)。・・・・・・・・・・烏野高校青葉城西青城伊達工業白鳥沢梟谷音駒稲荷崎もちマス日向翔陽影山飛雄及川徹岩泉一木兎光太郎赤葦京治黒尾鉄朗孤爪研磨宮侑宮治牛島若利白布賢二郎青根高伸二口堅治
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