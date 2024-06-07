レア GLAY EXPO 2001 ローソン店頭用ポスター 透明フィルムポスター

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ローソン店頭用ポスター未使用のため詳しくは不明ですが、店頭のガラスに貼るタイプのポスターですサイズ51.6×80cm長期暗所自宅保管巻きじわくせ、ヨレなどあります防水加工をして自作筒に入れて普通郵便で発送予定↓他にもGLAYグッズ出品しています#mack_FGLAY#GLAY#非売品ポスター#ローソン店頭用ポスターグッズ種類...ポスター