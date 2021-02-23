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商品詳細
閲覧ありがとうございます、こちらはなにわ男子長尾謙杜ちびぬいとなります。こちらのアプリで購入しましたが、使用予定がないため出品させて頂きます。外への持ち出しはなく、暗所にて保管しておりました。外袋はございますが粘着力がないため別の袋に入れて発送します、元の外袋もお付けします。即購入可なにわ男子/長尾謙杜/ちびぬい
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