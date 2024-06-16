Audio Technica オーディオテクニカ ATR2100x-USBマイク

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商品詳細
商品の説明種類···マイク◾️状態マイクスポンジをつけて使用しておりましたので、清潔かと思います。◾️購入日2021年4月15日◾️付属品2.0mUSBケーブル(Type-C-Type-C)マイクホルダーデスクスタンドマイクスポンジ（別売りで購入したもの）※元々付属していた物のうち以下は付属しておりません。2.0mUSBケーブル(Type-C-Type-A)3.0mマイクケーブル(XLRF-XLRM)そのほか外箱など
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