ポケモンカード　ミュウVMAX専用フレーム

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商品詳細
フレームのみになります。自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。1枚目はカードを入れた状態の見本となります。
http://narcologia.ru/goods/pompous958823.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle142925.html
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