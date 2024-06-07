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大徳寺　藤井誡堂　東山水上行　掛け軸　共箱　茶道具　茶掛け　書画、骨董品、美術品
商品番号 S82029611987
商品名

大徳寺　藤井誡堂　東山水上行　掛け軸　共箱　茶道具　茶掛け　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸大徳寺　藤井誡堂老師の一行書東山水上行　掛け軸です。共箱多少の汚れ、シミ等あります。長さ179　幅29cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/competitive173281.html
http://narcologia.ru/goods/Adder49175.html
http://narcologia.ru/goods/ordering952179.html

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