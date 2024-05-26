アルトサックスマウスピース

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商品詳細
種類···アルトサックス セルマー コンセプト種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース購入に際して一度試奏しましたが、その後使用しておりません！vandoren社のリード（青箱or銀箱orV12で3番か3.5）を使用されている場合は、いずれかのリードを1枚一緒にお送りいたしますので、ご購入の際にお申し付けください。
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