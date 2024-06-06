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- 【新品未開封】Yo女の森 マイクロビキニ部 記念撮影ver. B2タペストリー
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商品詳細
【数量限定】美遊マイクロビキニ部（記念撮影ver.）B2タペストリー暗所にてダンボール保管しておりますが、過度に状態を気にされる方はご購入をお控えくださいませ。梱包・発送は、商品配送時のダンボール箱を再利用し、らくらくメルカリ便の宅急便にて発送させていただく予定です。
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