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商品詳細
クラッシュバンディクーケーブルガイホルダーフィギュア XLコントローラースタンドになります。ゲームのコントローラー以外にもスマホスタンドとしても使えます。フィギュアは高さ約30ｃｍで、ケーブルが付属しております。新品未使用ですが、箱は開封されております。目立った汚れはありませんが、輸入品のためご理解いただける方ご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/troupe731411.html
http://narcologia.ru/goods/stage399997.html
http://narcologia.ru/goods/unusable302774.html
クラッシュ バンディクー ケーブルガイホルダー フィギュア XL
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