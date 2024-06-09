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クラッシュ バンディクー ケーブルガイホルダー フィギュア　XL
商品番号 V62588188464
商品名

クラッシュ バンディクー ケーブルガイホルダー フィギュア　XL
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラッシュバンディクーケーブルガイホルダーフィギュア　XLコントローラースタンドになります。ゲームのコントローラー以外にもスマホスタンドとしても使えます。フィギュアは高さ約30ｃｍで、ケーブルが付属しております。新品未使用ですが、箱は開封されております。目立った汚れはありませんが、輸入品のためご理解いただける方ご購入お願いいたします。
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