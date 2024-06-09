dbx 1066 コンプレッサー/リミッター/ゲート

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。オートコンプやソフトニー機能が使えるコンプレッサーです。ゲート、エキスパンダー、リミッターが付いていてSR系の機材ですが用途を限定することなく何にでも使える汎用コンプレッサーです。動作確認済みでガリもほぼありません。トップパネルの一部にサビがあります（写真参照）。電源ケーブル付属しません。あくまでも中古品ですのでNC,NRでお願いいたします。※喫煙者です。種類...エフェクター・プロセッサー
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