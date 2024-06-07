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希少　星野仙一　フィギュア　阪神タイガース　＃0193
商品番号 L69601985182
商品名

希少　星野仙一　フィギュア　阪神タイガース　＃0193
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

阪神タイガース　2003SENICHIHOSHIO77＃　0193いただきものです。箱は開けず、長年保管していました。希少なもののようです。シリアルナンバーがついています。
http://narcologia.ru/goods/Adder174175.html
http://narcologia.ru/goods/plaque637707.html
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