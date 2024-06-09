香道具一式　香盆　重香合　聞香炉　火道具

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桑香盆 写真⑨の通りつなぎ目のところが黒くなっているところがあります。おそらく元々のもので汚れではないと思います。 サイズ 横37.8cm縦22.5cm聞香炉 青楽 和楽銘入り 底面の足のところ２か所小さな剥がれがあります(写真⑤の矢印)。 サイズ 直径7.3cm高さ7.3cm重香合 青楽 和楽銘入り 特に目立った汚れはありません。火道具 経年劣化によりどれもかなり錆がでています(写真の通り⑩)。銀葉は周りにスレのようなものがあり使用できるのかどうかわかりません。香道具について知識がないため詳しいご説明はできませんが、ご質問等ございましたらご連絡いただいますようお願いします。盆、香炉、重香合は全て紙箱入りですが、箱、包み紙にヤケ、シミ汚れ等がございます。どれも家で長く保管していたものですので、ご理解の上ご検討お願い申し上げます。以下のものは古いものなので使用できるかどうかわかりませんが、もしお使いいただけますようでしたら同封いたします。· 聞香用炭団 ２個使用しているので１０個(鳩居堂)· 香 白檀 何枚か使用しています(松栄堂)· 志野袋種類...茶道具