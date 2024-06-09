アイアンスタジオ アイルトン セナ 1/6 ライブレジェンド マルボロ加工 2

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最終お値下げです。購入後、画像5枚目のポーズを取らせてショーケースにて展示しておりました。タバコ広告無しでしたので、画像を加工し布プリントに印刷、スーツに取り付けております。ヘルメット装着時に首元を覆うフェイスカバーをお付け致します。頭部の入っていないヘルメットにはマルボロマークは加工しておりません。私見ですが状態は良好と思います。箱等には擦れ潰れ等がございます。あくまでも中古品とご理解の程よろしくお願い致します。即購入歓迎致します。お値下げは考えておりません。ご質問等がございましたらお気軽にお声掛けください。ジャンル（スポーツ選手）···その他性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア素材···その他スケール···1/6マクラーレン