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Lebron James autoレブロン ジェームズ直書きサインカード
商品番号 Y92917406460
商品名

Lebron James autoレブロン ジェームズ直書きサインカード
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 217,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2005-06UpperDeckTrilozyLebronJamesSignofStardomAutograph貴重な直書きサインカードになります。初期キズ等細かいことを気にされる方の入札はご遠慮ください。送付に関しては翌日に送付する予定にしてきますが、状況によって遅くなる可能性もありますので急ぎの方はご確認をお願いします。送付に関してはローダー等に入れて厚紙で挟んで送付予定です。NCNRでお願いします。少しずつ過去のコレクションを出品していきます。気になるものがあれば気軽にお問い合わせください。NBAnbanbaカード　スポーツカードバスケカードトレーディングカードコレクターズカードオートグラフ直筆サインマイケル　ジョーダンコービー　ブライアントMichaelJordanKobeBryant
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