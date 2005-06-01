Lebron James autoレブロン ジェームズ直書きサインカード

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商品詳細
2005-06UpperDeckTrilozyLebronJamesSignofStardomAutograph貴重な直書きサインカードになります。初期キズ等細かいことを気にされる方の入札はご遠慮ください。送付に関しては翌日に送付する予定にしてきますが、状況によって遅くなる可能性もありますので急ぎの方はご確認をお願いします。送付に関してはローダー等に入れて厚紙で挟んで送付予定です。NCNRでお願いします。少しずつ過去のコレクションを出品していきます。気になるものがあれば気軽にお問い合わせください。NBAnbanbaカード スポーツカードバスケカードトレーディングカードコレクターズカードオートグラフ直筆サインマイケル ジョーダンコービー ブライアントMichaelJordanKobeBryant
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