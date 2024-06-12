c209　供茶　共茶碗一揃　天目茶碗　天目台　高杯

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中古品ですのでご神経質な方はご購入はご遠慮下さい。箱に傷み等有ります。画像を良くご覧の上分かる方ご購入お願い致します。※実物と画像の色合いが少し違います。茶碗高さ 約6cm直径 約9.5cm天目台高さ 約6cm直径 約11.7cm高杯高さ 約6.1cm直径 約11.8cm素人寸法になりますので多少の誤差有ります。商品に詳しくないので、ご質問にお答え出来ない場合があります。ご了承ください。#供茶 #供茶碗一揃 #共茶碗一揃 #三具足#赤楽 #天目茶碗 #天目台 #高杯