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- c209 供茶 共茶碗一揃 天目茶碗 天目台 高杯
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商品詳細
中古品ですのでご神経質な方はご購入はご遠慮下さい。箱に傷み等有ります。画像を良くご覧の上分かる方ご購入お願い致します。※実物と画像の色合いが少し違います。茶碗高さ 約6cm直径 約9.5cm天目台高さ 約6cm直径 約11.7cm高杯高さ 約6.1cm直径 約11.8cm素人寸法になりますので多少の誤差有ります。商品に詳しくないので、ご質問にお答え出来ない場合があります。ご了承ください。#供茶 #供茶碗一揃 #共茶碗一揃 #三具足#赤楽 #天目茶碗 #天目台 #高杯
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