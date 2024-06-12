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c209　供茶　共茶碗一揃　天目茶碗　天目台　高杯
商品番号 S94774658001
商品名

c209　供茶　共茶碗一揃　天目茶碗　天目台　高杯
ブランド名 Svital
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品ですのでご神経質な方はご購入はご遠慮下さい。箱に傷み等有ります。画像を良くご覧の上分かる方ご購入お願い致します。※実物と画像の色合いが少し違います。茶碗高さ　約6cm直径　約9.5cm天目台高さ　約6cm直径　約11.7cm高杯高さ　約6.1cm直径　約11.8cm素人寸法になりますので多少の誤差有ります。商品に詳しくないので、ご質問にお答え出来ない場合があります。ご了承ください。#供茶　#供茶碗一揃　#共茶碗一揃　#三具足#赤楽　#天目茶碗　#天目台　#高杯
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