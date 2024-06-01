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- 煎茶道具 林亭瑞製 錫製 四君子文 茶こぼし 約287g 時代箱 D R5794
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商品詳細
大きさ 高さ約６．２cm 幅約８．９cm 重さ約２８７g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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煎茶道具 林亭瑞製 錫製 四君子文 茶こぼし 約287g 時代箱付 D R579
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