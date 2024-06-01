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煎茶道具　林亭瑞製　錫製　四君子文　茶こぼし　約287g　時代箱　D　R5794
商品番号 N52557487986
商品名

煎茶道具　林亭瑞製　錫製　四君子文　茶こぼし　約287g　時代箱　D　R5794
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 13,243 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約６．２cm　幅約８．９cm　重さ約２８７g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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