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リカちゃん　サンリオギフトゲート
商品番号 A69762479163
商品名

リカちゃん　サンリオギフトゲート
ブランド名 サンリオ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

足りない小物がありますが、写真に写っている物がすべてです。リーメントと共に数年飾っておりました。大きなダメージはないと思いますが、多少汚れ、シールのカスレ、剥がれがあります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce341355.html
http://narcologia.ru/goods/recycling646814.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce198355.html

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