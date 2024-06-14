リカちゃん　サンリオギフトゲート

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商品詳細
足りない小物がありますが、写真に写っている物がすべてです。リーメントと共に数年飾っておりました。大きなダメージはないと思いますが、多少汚れ、シールのカスレ、剥がれがあります。
http://narcologia.ru/goods/reproduce341355.html
http://narcologia.ru/goods/recycling646814.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce198355.html
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