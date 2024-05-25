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クラシックギター JOSE ANTONIO 20-C
商品番号 F55577246970
商品名

クラシックギター JOSE ANTONIO 20-C
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 19,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

よく鳴るギターです。初心者を卒業して少し上位のギターをお探しの方にオススメです。ボディ裏側に塗装の白濁がありますが音色には影響ありません。ギターケースはないのでギター専用梱包でお送りします。4~5日で発送します。
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