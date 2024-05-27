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九谷焼　人間国宝　三代　徳田　八十吉　花瓶　壺
商品番号 Y77269138178
商品名

九谷焼　人間国宝　三代　徳田　八十吉　花瓶　壺
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 86,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼　人間国宝　三代　徳田　八十吉耀彩　花瓶　金文字　壺特に目立った傷、汚れ、スレなどは見受けられず艶のある綺麗な商品ですが、素人検品ですので見落としがあれば、申し訳ございません。長期自宅保管品です。ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。高さ：約18㎝口径：約1㎝種類···宝瓶・花瓶徳田八十吉　壺　花瓶　人間国宝　骨董品　九谷焼　花器　耀彩　徳田八十吉　壺
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