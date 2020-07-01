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商品詳細
過去に自分が訪れた際に買って集めていたご当地キティちゃんです。かなり昔のものもあるため、袋やケースが若干汚れていますが、未開封で本体は綺麗と思います。#ハローキティ#HELLOKITTY#ご当地キティ#北海道限定#宮城県限定#信州限定#滋賀県限定#鳥羽水族館限定#兵庫県限定#徳島県限定#高知限定#広島県限定#山陰限定#沖縄県限定グッズ種類···ストラップ
http://narcologia.ru/goods/moisture751969.html
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