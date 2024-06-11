トリプレットビート　1BOX　シュリンク付き　スニダン

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商品詳細
種類...ポケモンカード(ポケカ)トリプレットビート 1BOX シュリンク付き スニダンスニダンラベルが付いている為、開封用がいいかと思います。初期傷などを含めご理解のある方のみご購入お願いします。トラブル防止のため一律プレイ用でお願いします。梱包につきましては、防水対策させていただきます。すり替え防止の為返品は不可です。素人保管の為、神経質な方はご遠慮ください。ご不明な点がありましたらコメントお願いします。
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