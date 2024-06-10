【美品・新品】 不動明王　上彫　紅檀　総高さ約23.5㎝　仏像

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繁樓藝雕 仏像 不動明王 不動尊 仏壇仏像 桧木製 3.5寸 極彩色絵系 岩台座 火炎光背 酉年 守り本尊 祈る 厄除け（高さ21cm×巾9cm×奥行7cm）(3.5寸-立不動明王-極彩色絵系) 繁樓藝雕 仏像 不動明王 不動尊 仏壇仏像 桧木製 3.5寸 極彩色絵系 岩台座 火炎光背 酉年 守り本尊 祈る 厄除け（高さ21cm×巾9cm×奥行7cm）(3.5寸-立不動明王-極彩色絵系)



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欅 不動明王 半跏像 32cm 木彫り 仏像 欅 不動明王 半跏像 32cm 木彫り 仏像



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#仏像の商品一覧（イオリ即購入OK）■商品の状態先代が仕入れた在庫を整理するため出品しており、お安く提供させて頂きます。美品・新品・未使用です。■発送メルカリ便で基本的にご購入後、24時間以内にご発送致します。時間指定も可能です。■即購入OKです。値下げ交渉可能です。※まだまだ取引数は少ないですが、お取引頂いた皆様から高評価を頂いております。これからも気持ちの良いお取引を続けてまいります。■不動明王の上彫で台付の仏像になります。材質は紅檀という高級木材で割寸は4.0寸となります。また存在感のあるサイズです。■サイズ総高さ 約23.5㎝幅 約10.5㎝(下台)奥行 約7.8㎝(下台)※詳細は写真をご参考ください。■不動明王大日如来の化身とも言われており、右手に持つ剣で魔を退散させ人々の煩悩を断ち切り、左手に持つ羂索で人々を煩悩から救います。仏法を力で守り、煩悩を抱える人々を力の限り救うという意思のため、憤怒の形相で堂々たる姿は圧巻です。様々な事から救いをもたらしてくれる御守りとして仏壇やご自宅に飾ってみてはいかがでしょうか。※写真の色味・質感につきましてはスマホ等の機種によって見え方が異なる場合がございますのでご了承ください。※材質が木材ですので季節や設置場所によっては伸び縮みし、まれに割れが生じることもあります。また、割れを防ぐために隙間を作ってあることもあり、そのためにぐらつくこともありますのでご了承ください。ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。#不動明王#上彫#紅檀#仏像#救い#祈願#御守り種類...彫像・胸像素材...木製テイスト...和風素材...木彫主題...仏像・神像