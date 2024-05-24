アミーボ あみぐるみヨッシー ピンク(ヨッシー ウールワールドシリーズ)

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チェーンを通せばバッグなどにもつけられるニット素材の珍しいamiiboです未開封で一時期飾ってました保存時に上部が折れていますプラケース部分の黄ばみがあります未開封なので中の状態はわかりかねます長期自宅保存で素人が簡易梱包いたしますご了承お願いいたしますこちらの商品は現在自宅とは別の場所で保管しておりますので発送にお時間をいただいております大体のお日にちでよろしければ発送予定をお伝えしますので心配な方は予めコメントいただきご納得の上ご購入下さいお急ぎの方はお遠慮いただきご理解お願い致します任天堂amiiboamiiboあみぐるみヨッシーピンク(ヨッシーウールワールドシリーズ)スーパーマリオブラザーズ#任天堂#ヨッシーウールワールド#ヨッシー#amiiboあみぐるみヨッシーピンク_ヨッシーウールワールドシリーズ_