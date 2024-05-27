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- 備前焼 永楽窯 竹村永楽作 水差し 未使用
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商品詳細
備前焼 永楽窯 竹村永楽作の水差しです。備前焼特有の模様が全体によく出ています。未使用品上口径 15cm底径 13.5cm高さ 17.3cm
http://narcologia.ru/goods/update688495.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement125199.html
http://narcologia.ru/goods/ordering661179.html
備前焼 永楽窯 竹村永楽作 水差し 未使用品 | labiela.com
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