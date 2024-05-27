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セヌリエ オイルパステル 48色 セット
商品番号 T96779840192
商品名

セヌリエ オイルパステル 48色 セット
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SENNELIERセヌリエオイルパステル48色セット2023年2月に新品購入。2回使用。使用残量は写真でご確認ください。未使用カラーほぼ全量近く残っており、新しいのでとても描き味や発色が良いです。よろしくお願いします。
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