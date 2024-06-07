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額縁　油彩画用　P20号ゴールド
商品番号 L69611341185
商品名

額縁　油彩画用　P20号ゴールド
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Pサイズ20号です。一度使ったのみの美品です。アクリル仕様。何故、中古品のため完璧を求める方はご遠慮下さい。大型品のため送料が掛かるのでお値引きはできませんが、段階的に値下げしてまいります。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate792348.html
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