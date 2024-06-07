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- 358木目の棗 茶道具 茶入 共箱 書付 金彩 栗の図 黒塗
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商品詳細
木目の棗 共箱有り 布古い棗です書付が読めませんが、塗師の名前と季節？の記載があります。玄齊好十二ヵ月内のような文字が見えます。内側は黒漆で、蓋の裏に金彩で栗が描かれています直径6.2cm高さ6.7cm#骨董 #陶器 #美術品 #棗 #陶芸#アンティーク#ヴィンテージ#古民家 #生活骨董#備前焼#民藝 #工芸品 #茶道具#明治 #江戸時代 #茶入#棗358
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