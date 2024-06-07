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358木目の棗　茶道具　茶入　共箱　書付　金彩　栗の図 黒塗
商品番号 E85803706622
商品名

358木目の棗　茶道具　茶入　共箱　書付　金彩　栗の図 黒塗
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木目の棗　共箱有り　布古い棗です書付が読めませんが、塗師の名前と季節？の記載があります。玄齊好十二ヵ月内のような文字が見えます。内側は黒漆で、蓋の裏に金彩で栗が描かれています直径6.2cm高さ6.7cm#骨董　#陶器　#美術品　#棗　#陶芸#アンティーク#ヴィンテージ#古民家　#生活骨董#備前焼#民藝　#工芸品　#茶道具#明治　#江戸時代　#茶入#棗358
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