10/26出品終了 田中方円 鳳凰文茶碗 久田流十二代 尋牛斎花押　　v344

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2023年最新】尋牛斎の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】尋牛斎の人気アイテム - メルカリ

田中方円造、鳳凰文茶碗です。きらびやかで華やかな逸品です。久田流十二代尋牛斎の花押がございます。底面に銘がございます。サイズ直径12.5㎝×高さ8㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、 ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。