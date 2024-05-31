YAMAHA PACIFICA112VM SPAC112VM (RM)

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商品詳細
ヤマハのパシフィカPAC112VM、お色はレッドメタリックです！通常使用に伴う細かな傷等ありますが目立った傷や汚れありません動作確認済みトーンノブ操作時に軽いノイズありますが支障ない範囲かと思います5/10に弦交換オクターブチューニング行ってます素人目になりますがネックほぼストレートフレット残9割程度かと思います純正ソフトケース、説明書類トレモロアーム、六角レンチ付属します※スタンドは撮影用のため付属しませんネックへの負荷軽減のため弦は緩めて梱包致しますPACIFICA112VMSPAC112VM(RM)YAMAHA定価：¥37000#YAMAHA#PACIFICA112VMSPAC112VM_RM_シリーズ...PACIFICAタイプ...ストラトキャスタータイプ※順次価格見直しますので値下げ交渉はご遠慮くださいませ
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