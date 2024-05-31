一枚の繪　多田博一作品 『ターバン』



多田 博一 | 一枚の繪 多田 博一 | 一枚の繪



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多田博一老人と羊 - 絵画/タペストリー 多田博一老人と羊 - 絵画/タペストリー



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多田博一 油彩展 | 春さん日記 多田博一 油彩展 | 春さん日記



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一枚の繪より多田博一 『ターバン』 4号うめだ阪急、美術フロアにて10年以上前に20万円ほどで購入した油絵です。この度、絵画の整理のため出店させていただきました。多田先生の砂漠の作品に惹かれてコレクションしていました。砂漠の砂を絵の具に混ぜて描いた作品だそう。額の裏にはなりますが、多田先生のサインと母の名前が入っていますのでご了承ください。4号なので小さめですが額がどっしりしているので重厚感があります。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り 布袋つきご興味ある方はご連絡お待ちしております。#一枚の繪#油絵#美術品#絵画絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···人物・肖像主な画材···油彩絵の具