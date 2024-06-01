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hide イエローハート Tシャツ
商品番号 E30547985012
商品名

hide イエローハート Tシャツ
ブランド名 レモネード
特別価格 税込 5,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オフィシャルグッズのミニTシャツです。古い物ですが暗所に保管してました。未開封はなかなか見ないので貴重です。年数が経っている事未開封な事など全て了承下さる方のみお願いいたします。hideちゃんのように丈の短いトップスとカーゴパンツにミニTを合わせて着用するのも可愛いです。ブランドはレモネードにしてあります【hideバにいかがでしょうか】値下げ不可⚠️Amazonに当方の画像が無断使用されていますが当方とは一切関係ございません‼️⚠️購入前にプロフィールご一読ください
http://narcologia.ru/goods/housekeeper99209.html
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