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Winsor＆Newton　ハーフ24色 ウィンザー ニュートン　ヘビーウェイト
商品番号 U68798056359
商品名

Winsor＆Newton　ハーフ24色 ウィンザー ニュートン　ヘビーウェイト
ブランド名 ウィンザーアンドニュートン
特別価格 税込 14,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィンザー\u0026ニュートン24色ヘビーウエイト　ハーフパンWinsor＆Newton　HEAVYWEIGHT　ENAMELLEDBOX24HALFPANSヘビーウエイトは廃盤商品のため、希少価値があります。自宅に2つ保管していましたが、今回一つ出品することにしました。なかなか手に入りませんので、お探しの方この機会にぜひ！やはりヘビーウエイトは風格がありますし、美しいです。あくまで自宅保管のため、細かい点が気になる方はお控え下さい。ノークレームノーリターンでお願いいたします。絵具の種類...水彩絵の具絵具の性質...透明
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