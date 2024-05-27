新種発見！！たまごっち　スケルトン　黄色

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商品詳細
バンダイ 新種発見！！たまごっち新品未開封引き出し内で大事に保管しておりましたので、状態も綺麗です。テスト用電池が入ってますが、作動確認はしておりません。ご理解くださる方のご購入をよろしくお願いいたします。お値引き不可。
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