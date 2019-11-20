【新品】トランスフォーマー2体　BUMP OF CHICKEN　バンプオブチキン

定価、送料負担、メルカリ手数料10%を考慮した金額設定となっており、既に定価以下の金額となっております。これ以上のお値下げは致しません。☆お値下げ不可☆☆即購入可☆☆バラ売り不可☆BUMPOFCHICKENBUMPOFCHICKENバンプオブチキン2019年auroraarkグッズトランスフォーマー(チャマ)２体セット新品未開封(外箱にスレや凹みがある場合がございます。)4000円×2合計8000円新品未開封の為、このままゆうパケットプラスの専用箱内に収まるように入れて発送させて頂く予定です。新品未開封ですが、一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入は、ご遠慮頂くようにお願い致しますm(__)m発送予定期間もトラブル防止の為、最長に設定してますが、購入後は出来る限り迅速に対応致します。7/16



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直井由文 - Wikipedia



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