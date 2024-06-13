hideモデルギター【値下げしました】

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商品詳細
全体的に綺麗だと思います 角欠けやボディ表面に目立つ削れや傷はありません。エアークッションで厳重包んでソフトケースに入れて段ボールでの発送になりますよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/providence598694.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle286966.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney698349.html
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