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hideモデルギター【値下げしました】
商品番号 T37749652245
商品名

hideモデルギター【値下げしました】
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 16,882 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に綺麗だと思います　角欠けやボディ表面に目立つ削れや傷はありません。エアークッションで厳重包んでソフトケースに入れて段ボールでの発送になりますよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/providence598694.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle286966.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney698349.html

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