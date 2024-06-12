一番くじワンピース〜メモリアルログ〜Ｄ賞白ひげＣ賞　エースフィギュア＋墨式食器２

【一番くじワンピース〜メモリアルログ〜】Ｃ賞エースBATTLEフィギュア箱サイズ高さ約26cm✕横約20cm✕奥行約15cm【一番くじワンピース〜メモリアルログ〜】Ｄ賞白ひげBATTLEフィギュア箱サイズ高さ約26cm✕横約28cm✕奥行約18cm【一番くじワンピース〜メモリアルログ〜】Ｅ賞選べる墨式食器 エース 白ひげ✩今まで集めてきたコレクションを整理しており、本当にお好きな方の手に渡ると嬉しいです。未開封、当時直ぐにビニールで包んで自宅保管しており、特に目立つ傷や汚れは無いですが、美品、完璧を求められる方は購入をお控えください。煙草は吸いません。☆４点まとめてのセット販売のみ。お値下げ不可となります。☆商品購入後、個別にして値段をつり上げての転売は、ご遠慮ください。本当に欲しい方にお渡ししたいです。転売目的でのご購入はおやめください。✩発送後のトラブル（未着・紛失・破損など）の責任は負いかねますので、ご了承願います。☆初期不良に関しては当方で責任は負いかねますのでメーカーにお問い合わせ下さい。☆【匿名配送】ビニールで包んで上からプチプチで梱包、ダンボールに入れて発送します。人気タイトル...ワンピース(ONEPIECE)フィギュア種類...完成品フィギュアワンピースONEPIECE白ひげ海賊団白ひげオヤジスペード海賊団エースポートガス・D・エースポートガスDエース一番くじ１番くじＣ賞Ｄ賞Ｅ賞



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