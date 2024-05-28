

ZARD【ART PHOTOGRAPHY PANEL】 No.02 - ミュージシャン



ZARD【ART PHOTOGRAPHY PANEL】 No.02 大人女性の www.geyrerhof.com



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ZARD ALBUM DISCOGRAPHY



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ZARD ART PHOTOGRAPHY PANEL-



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ZARD【ARTPHOTOGRAPHYPANEL】No.02✦激レア✦ZARD【アートフォトグラフィーパネル】追悼コンサートの会場で購入したものです。種類はNo.01～07までの7種類ですが全てあります。キャンバスの仕様になっていますので、写真とは違った油絵のような感じで、写真とはまた違う趣があります。サイズ:縦約30cm×横約30cm＃アートフォトグラフィーパネル７種類はこちら外箱の裏が、飾る際の資材になっていて、机の上に立てて置いたり、壁にかけて鑑賞することができます。詳しくは、説明書きを読んでいただければわかると思います。私的には、額を別に買って額装して飾ったらより見映えると思います。外箱は、7種類ともに同じものです。７箱のうち一つだけ切り取って組み立てました。それが、No.07の外箱になりますので画像でご確認ください。こちらの外箱のみ組み立てパーツに経年劣化がありますが組み立ててしまえば気にならないと思います（神経質な方はご遠慮ください）。なお、7種類とも同じお値段になります。No.07も外箱の状況にかかわらず同じお値段ですので、ご了承ください。複数ご購入ご希望の方は、メルカリの「まとめ買い依頼機能」もご利用できます。＃アートフォトグラフィーパネル７種類はこちら個人保管ですので、細かい状態や完璧を求める方はご遠慮ください。よろしければ、プロフご一読くださいませ。出品する理由を書き留めてあります。#ZARD_my_collection