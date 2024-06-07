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新品未開封★amiibo★ピクミン\u0026オリマー★サムス★スマブラ
商品番号 F65945803636
商品名

新品未開封★amiibo★ピクミン\u0026オリマー★サムス★スマブラ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,301 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アミーボ2個まとめ売り　大乱闘シリーズ　●即購入オッケー●値下げ不可❌⚠️発送の際は送料の関係上、簡単な梱包となる場合があります事をご了承願います。⚠️元箱がある場合は箱に戻し、未開封の商品はそのまま包装や紙袋などに入れての発送が多いです。⚠️箱なしのフィギュアは衝撃材に包み紙袋や封筒などの梱包に入れての発送となる場合が多いです。⚠️中古品のフィギュアの場合は多少のスレや傷などを気になさる方はご遠慮下さい。キャラクターや種類フィギュアーツ　フィギュアセレクション　ミニフィギュア　コレクション　ワーコレ　ワールドコレクタブルフィギュア　希少品　レア　当時物　限定BWFC造形　ディフォルメーション　Switch大乱闘シリーズ　スマッシュ
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