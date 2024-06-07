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24Karats 日本代表ユニフォーム　XL　ベロアジャージ セットアップ
商品番号 H17684037820
商品名

24Karats 日本代表ユニフォーム　XL　ベロアジャージ セットアップ
ブランド名 ゴールドトゥエンティーフォーカラッツディガーズ
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24Karats日本代表ユニフォーム　ユニホーム　サッカー　ベロアジャージセットアップXLサイズ　青✕赤サッカー日本代表限定モデル（レア）裾はドローコードにて絞れます★参考採寸★　上・着丈　66cm・肩幅　45cm・身幅　55cm・袖丈　68cm　下・ウエスト　35cmウエストゴム　紐あり・股上40cm・わたり幅30cm・股下75cm・裾幅15㎝素人採寸なので参考程度におねがいします■確認事項・使用感あり。ロゴの割れがあります。・あくまでも中古品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。・発送の際、畳み皺ができることがあります。ご了承ください。＃EXILE　＃三代目ＪＳＢ＃GENERATIONS＃サッカー＃ライブ＃日本代表ユニ＃ワールドカップ　エグザイル　オカザイル
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