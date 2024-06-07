24Karats 日本代表ユニフォーム　XL　ベロアジャージ セットアップ

24Karats日本代表ユニフォーム ユニホーム サッカー ベロアジャージセットアップXLサイズ 青✕赤サッカー日本代表限定モデル（レア）裾はドローコードにて絞れます★参考採寸★ 上・着丈 66cm・肩幅 45cm・身幅 55cm・袖丈 68cm 下・ウエスト 35cmウエストゴム 紐あり・股上40cm・わたり幅30cm・股下75cm・裾幅15㎝素人採寸なので参考程度におねがいします■確認事項・使用感あり。ロゴの割れがあります。・あくまでも中古品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。・発送の際、畳み皺ができることがあります。ご了承ください。＃EXILE ＃三代目ＪＳＢ＃GENERATIONS＃サッカー＃ライブ＃日本代表ユニ＃ワールドカップ エグザイル オカザイル