ポケモンカード　151 ファイルセット　2種類

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商品詳細
ポケモンカード151カードファイルセットフシギバナ リザードン カメックス 1セットモンスターボール 1セット内容物・プロモカードフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ：各2枚・カードファイル：2個・強化拡張パック“ポケモンカード151”：10パック・カタログポスター：2枚箱から出して中身のみの送付となりますのでご留意下さい。送料無料で24時間以内に送付します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis686244.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome168843.html
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