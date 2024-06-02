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ポケモンカード　151 ファイルセット　2種類
商品番号 B78829757415
商品名

ポケモンカード　151 ファイルセット　2種類
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 3,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード151カードファイルセットフシギバナ　リザードン　カメックス　1セットモンスターボール　1セット内容物・プロモカードフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ：各2枚・カードファイル：2個・強化拡張パック“ポケモンカード151”：10パック・カタログポスター：2枚箱から出して中身のみの送付となりますのでご留意下さい。送料無料で24時間以内に送付します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis686244.html
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