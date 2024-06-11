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YAMAHA SILENT BRASS SB7X
商品番号 U21270028600
商品名

YAMAHA SILENT BRASS SB7X
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランペット用のSILENTBRASSです。特に目立った傷や汚れはありませんが、外箱はありません。画像が全てです。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...ミュート
http://narcologia.ru/goods/Sydney411549.html
http://narcologia.ru/goods/assessor791503.html
http://narcologia.ru/goods/moped342468.html

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YAMAHA / Silent Brass サイレントブラス トランペット・コルネット用 SB7X

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