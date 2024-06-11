YAMAHA SILENT BRASS SB7X

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商品詳細
トランペット用のSILENTBRASSです。特に目立った傷や汚れはありませんが、外箱はありません。画像が全てです。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...ミュート
http://narcologia.ru/goods/Sydney411549.html
http://narcologia.ru/goods/assessor791503.html
http://narcologia.ru/goods/moped342468.html
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ヤマハ YAMAHA サイレントブラス トランペット・コルネット用 SB7X 充分な消音性はそのままに小型・軽量化 パーソナルスタジオ「STX-2」には生楽器の音を再現する新技術を搭載
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