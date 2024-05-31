

○F1268 虎渓窯 若尾昌宏「織部ぐい呑」陶印/箱書きあり 共箱付 酒器 ... ○F1268 虎渓窯 若尾昌宏「織部ぐい呑」陶印/箱書きあり 共箱付 酒器 ...



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「織部高杯」若尾昌宏さん作高杯脚付カップゴブレット和食器陶器お茶、お酒、焼酎、ビール、ワインなど、色々なお飲み物に使っていただけるかと思います。＊未使用ですが、自宅保管していましたので神経質な方はご購入をお控え下さい。共箱は多少傷み汚れがありますのでご容赦下さい。グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、茶器/抹茶碗、タンブラー、ビアグラス/ジョッキ、ワイングラス素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···その他焼き物#若尾昌宏#作家もの#陶芸品#高杯#脚付カップ#ゴブレット#和食器#陶器⑪