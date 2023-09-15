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セリア 初音ミク ダイナー アクスタ キーホルダー フィギュア 54種
商品番号 Y79331120496
商品名

セリア 初音ミク ダイナー アクスタ キーホルダー フィギュア 54種
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 5,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用。(開封済)トレーディングラバーフィギュア6種トレーディングA5クリアホルダー8種ラバーキーホルダー6種アクリルキーホルダー6種アクリルスタンド6種トレーディングアクリルスタンド7種トレーディングアクリルキーホルダー7種トレーディング缶バッジ8種のセットになります！ダイナーをテーマにハンバーガーやパフェを運ぶミクのレトロポップなデザインが可愛いく、赤いミニスカ、ローラースケートに赤いリボンのミクが目を引きます。ピアプロキャラクターズの鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOも揃っています。バラ売りお値下げ不可。
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