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- セリア 初音ミク ダイナー アクスタ キーホルダー フィギュア 54種
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商品詳細
新品未使用。(開封済)トレーディングラバーフィギュア6種トレーディングA5クリアホルダー8種ラバーキーホルダー6種アクリルキーホルダー6種アクリルスタンド6種トレーディングアクリルスタンド7種トレーディングアクリルキーホルダー7種トレーディング缶バッジ8種のセットになります！ダイナーをテーマにハンバーガーやパフェを運ぶミクのレトロポップなデザインが可愛いく、赤いミニスカ、ローラースケートに赤いリボンのミクが目を引きます。ピアプロキャラクターズの鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOも揃っています。バラ売りお値下げ不可。
http://narcologia.ru/goods/scissoring195896.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect335870.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi412547.html
セリア 初音ミク ダイナー アクスタ キーホルダー フィギュア 54種 ...
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