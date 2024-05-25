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【ジムバトル優勝構築】ガブリアスex ルカリオ ポケモンカード 構築済みデッキ
商品番号 O61859469683
商品名

【ジムバトル優勝構築】ガブリアスex ルカリオ ポケモンカード 構築済みデッキ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新レギュレーション対応、ジムバトル優勝構築済みデッキ60枚プレイ用となります。全カードスリーブに入れております。即購入可能　2枚目の画像のデッキを折れ濡れ対策をして匿名配送致します。
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